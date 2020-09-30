Из зала суда: Гражданство Труханова на выборах не имеет значения

Пятый апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу Михаила Кузаконя на решение Одесского окружного админсуда по делу об отмене регистрации мэра Геннадия Труханова кандидатом в мэры на местных выборах-2020.

Как сообщает Укринформ, суд решил оставить в силе решение суда первой инстанции.

«Заслушав доводы сторон по делу, суд постановил: апелляционную жалобу кандидата на должность городского головы Михаила Кузаконя оставить без удовлетворения, а решение Одесского окружного админсуда от 25 сентября 2020 года — оставить без изменений», — зачитал вердикт судья.

Апелляционный суд констатировал, что кандидат на должность городского головы Труханов привёл достоверные данные о наличии у него гражданства Украины. Поэтому у Одесской городской территориальной избирательной комиссии не было оснований для отказа Труханову в регистрации его кандидатом на должность городского головы.

Суд апелляционной инстанции не исследовал и не дал оценку доказательствам Кузаконя о наличии или отсутствии у Труханова гражданства Российской Федерации, отметив, что «вопрос законности пребывания этого лица в должности городского головы и получения им доступа к государственной тайне должен рассматриваться в другой правовой плоскости, а не в рамках избирательного процесса на стадии регистрации кандидатом на должность Одесского городского головы».

Решение суда апелляционной инстанции окончательное и обжалованию не подлежит.

Стоит отметить, что 25 сентября Одесский окружной админсуд под председательством Вадима Андрухива тоже отказал в удовлетворении иска Кузаконя об отмене регистрации Труханова кандидатом на должность мэра, не рассмотрев доказательства истца о наличии у Труханова гражданства РФ. Своё решение суд мотивировал отсутствием в действующем законодательстве Украины прямой нормы, обязывающей кандидата на выборную должность в местных органах власти сообщать не только об украинском, но и об иностранном гражданстве.

Как сообщала Одесса News, действующий мэр Одессы Труханов зарегистрирован кандидатом на должность городского головы Одесского района Одесской области на первых местных выборах 25 октября 2020 года на основании его выдвижения Одесской городской организацией политической партии «Доверяй делам».

По состоянию на 29 сентября гортеризбирком зарегистрировал 18 кандидатов на должность городского головы.