Выборы-2020: партия Труханова заявила об участии, Гурвиц — тоже

Партия «Доверяй делам», сопредседателем которой является мэр Одессы Геннадий Труханов, провела XXI съезд, на котором принято решение об участии этой политсилы в местных выборах 2020 года.

Об этом сообщил глава фракции «Доверяй делам» в Одесском городском совете Олег Брындак, пишет ТАЙМЕР. По его словам, на запланированном на 25 октября общегосударственном голосовании в Одессе определится, по какому пути ей предстоит идти в ближайшие годы.

«Есть два варианта: или продолжится наступление на местное самоуправление, лишение громад их доходов и прав, давление на местные власти всем репрессивным госаппаратом, или Одесса сможет продолжить начатые за последние годы крупные инфраструктурные проекты, защитить свою культурную идентификацию. Или центральная власть и киевские олигархические группы поглотят Одессу со всеми её историческими, культурными, языковыми, социальными и экономическими особенностями, или одесситы отстоят своё право на самоуправление, право самим решать, какие улицы переименовывать, где и что строить», — отмечает Брындак.

Он добавил, что анализ самых скандальных строительных проектов в городе — на местных склонах — показывает, что реализуют всё это киевские застройщики, использующие проданные ещё во времена мэра Гурвица участки и получающие необходимые разрешительные документы в обход муниципалитета.

«Администрация мэра Одессы Геннадия Труханова — тот форпост, который не даёт им возможности окончательно превратить Одессу в свою стройплощадку. Поэтому киевские олигархические группы нацелились на захват власти в Одессе через местные филиалы общеукраинских и олигархических партий», — заключил представитель «Доверяй делам».

Упомянутый экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц также собрался на выборы. Для этого он обзавёлся собственной партией, которую назвал в свою честь — «Блоком Эдуарда Гурвица».

Ранее эта политическая сила именовалась «За краще життя», затем — «Єдність та розвиток». Изменился также юридический адрес партии. Ранее она была зарегистрирована в Киеве, теперь в Одессе, на Еврейской, 4. Там же находится принадлежащий Гурвицу телеканал «Круг».

Как отмечает Думская, «Гурвиц, несмотря на солидный возраст и провальные кампании 2010, 2014 и 2015 годов, не оставляет надежд с триумфом вернуться в кабинет на втором этаже здания Старой Биржи. В последние месяцы он развил бурную активность: даёт интервью, пишет пространные посты в «Фейсбуке», ведёт переговоры с крупными политическими игроками. Был вариант идти в мэры от «УДАРа», однако, по всей видимости, Эдуард Гурвиц решил использовать в качестве бренда собственное имя».

Как сообщала Одесса News, на своём съезде партия «Слуга народа» выдвинула Олега Филимонова на должность Одесского городского головы, а партия «Голос» — Наталью Делиеву.