Мэр Одессы дал интервью обладательнице Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум

Мэр Одессы Геннадий Труханов дал интервью американскому историку, писательнице и журналистке, обладательнице Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что госпожу Эпплбаум интересовали вопросы помощи переселенцам, состояние экономики города и влияние блокады портов, а также как поддерживается работоспособность города в военное время.

«Известная журналистка в Одессе не впервые и отметила, насколько город изменился в лучшую сторону за последние годы», — говорится в сообщении.

Также Энн Эпплбаум рассказала о том, что для неё крайне интересен феномен современного украинского общества, которое объединилось в борьбе с врагом.

Для справки. Энн Эпплбаум (англ. Anne Applebaum; род. 25 июля 1964, Вашингтон) — американо-британская журналистка и писательница. Известна как автор книги о ГУЛАГе, за которую была удостоена Пулитцеровской премии.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года городской голова Геннадий Труханов дал интервью National Public Radio (США), в котором сказал, что из-за военной агрессии Российской Федерации городской бюджет Одессы недополучит около 1 млрд. 800 млн. гривен.

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