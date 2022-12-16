НЭК «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию

В НЭК «Укрэнерго» 16 декабря объявили чрезвычайную ситуацию.

В результате террористических обстрелов со стороны России электроэнергетической инфраструктуры Украины произошла потеря более 50% потребления Объединённой энергетической системы, — сообщили в «Укрэнерго».

«Согласно Правилам рынка сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчётного периода с 09:00 16.12.2022 года», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, утром 16 декабря российские захватчики выпустили около 60 ракет по энергоинфраструктуре Одесской области.

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