В Южненской громаде на пожаре погиб хозяин дома

В селе Кошары Южненской территориальной громады Одесского района в частном одноэтажном доме произошёл пожар.

О деталях этого трагического события сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одеской области.

Отмечется, что пожар начался вечером и спасатели сразу же после звонка в Службу спасения выехали в село Кошары, где на улице 5-й Садовой пылал частный дом.

По прибытию спасателей установлено, что горят домашние вещи в комнате на площади 20 м2.

«Во время тушения пожара обнаружено тело хозяина. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём во время курения. Ущерб устанавливается», — говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекались 2 единицы техники, 6 пожарных.

Как сообщала Одесса News, 31 октября за три часа в Одессе сгорело 2 ресторана.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod