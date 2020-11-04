Снова пожар: в Белгород-Днестровском погибли 2 человека

3 ноября в 12:26 в службу спасения «101» от службы «103» поступило сообщение о двух погибших в частном жилом доме в селе Чабанское Белгород-Днестровского района Одесской области.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию на место вызова — улицу Персиковую, 16 в селе, спасатели установили самозатухающийся пожар на площади 25 квадратных метров в одноэтажном частном жилом доме.



Подчёркивается, что на месте пожара обнаружены тела двух погибших — 81-летней женщины и её 51-летнего сына. По предварительной информации следственно-оперативной группы Белгород-Днестровского отдела полиции в Одесской области, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Для установления окончательной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.

Предполагаемая причина пожара — аварийный режим работы электронагревательного прибора.

Как сообщала Одесса News, 3 ноября в задымленной квартире на 2-м этаже жилого доме в Киевском районе Одессы, на улице Варненской, 15, нашли бездыханное тело её хозяина.

Фото и видео: Нацполиция