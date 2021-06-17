Пока мы спали: в Одессе пожар унёс жизнь 53-летнего мужчины

Сегодня, 17 июня, в 00 часов 17 минут в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на проспекте Шевченко в Одессе, в квартире на 4-м этаже 5-ти этажного жилого дома.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«Спасатели локализовали пожар в 00 часов 42 минуте и в 00 часов 56 минут пожар был ликвидирован на площади 4 квадратных метра», — говорится в сообщении. Пожар тушили 5 единиц техники и 22 спасателя.

Отмечается, что во время тушения пожара обнаружен погибший хозяин квартиры. Он был с 1968 года рождения.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение погибшего с огнём.

Одесса News сообщала о пожаре, который произошёл 14 июня в частном доме по улице Александра Невского в Одессе.

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