В одесской Крыжановке горели 2 дома, пожар тушили 37 спасателей

Днём 11 августа ​​в селе Крыжановка Одесского района на улице Морская горели 2 жилых дома.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что пожарные за несколько часов ликвидировали пожар на общей площади 200м², работая по повышенному номеру вызова.

«Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 37 пожарных», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что Владимир Александрюк — один из спасателей, пострадавших во время тушения пожара в центре Одессы 30 июля, скончался в больнице.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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