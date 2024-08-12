900 дней войны: Россия потеряла около 592 тысяч своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 12 августа 2024 годов ориентировочно составили около 592 000 (+1080 за последние сутки) человек.

Об этом утром 12 августа сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 8450 танков (+3), вражеских боевых бронированных машин ‒ 16368 (+5 за последние сутки), артиллерийских систем – 16728 (+65), РСЗО – 1146 (+3), средств ПВО ‒ 919 (+1), самолётов – 366, вертолётов – 328, БпЛА оперативно-тактического уровня – 13472 (+73), крылатых ракет ‒ 2426 (+1), корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 22590 (+66), специальной техники ‒ 2801 (+1).

Одесса News информировала, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского в июле 2024 года, «разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый второй-третий».

Во время рейда сил обороны в оккупированный Крым в ночь с 8 на 9 августа 2024 года уничтожен российский военный скоростной катер проекта КС 701 типа «Тунец».

Инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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