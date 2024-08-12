Китай внимательно следит за ситуацией в Курской области России и призывает все стороны к деэскалации конфликта.

Об этом заявили в МИД КНР, сообщает Укринформ.

«Китай обратил внимание на ситуацию, которая сложилась (в Курской области России, – ред.)», — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В нём подчеркивается, что позиция Китая в украинском вопросе остаётся последовательной и чёткой.

«Китайская сторона призывает все стороны придерживаться трёх принципов деэскалации ситуации, а именно: зона боевых действий не должна расширяться, не следует допускать эскалации вооружённого конфликта и не допускать провокаций, ведущих к усилению огня любой стороной», — отмечается в комментарии.

В министерстве добавили, что Китай будет продолжать поддерживать контакты с международным сообществом и играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского кризиса (так в Китае называют российскую войну против Украины, – ред.).

В то же время в комментарии китайского внешнеполитического ведомства не указываются детали «ситуации в Курской области» и не упоминается об успешной операции сил обороны Украины на приграничной территории страны-оккупанта и неспособности российских властей защитить собственную территорию.

Как сообщала Одесса News, Кремль решил объявить в Курской, Белгородской и Брянской областях «контртеррористическую операцию», а не военное положение, чтобы уменьшить масштабы вторжения в Курскую область и предотвратить панику или негативную реакцию внутри страны.

Фото: Getty Images

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