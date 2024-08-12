В СБУ заявили о задержании действующего замминистра энергетики за $500 тыс. взятки

Заместитель министра энергетики Украины задержан по подозрению в получении взятки на $500 тысяч.

Об этом Служба безопасности Украины сообщила 12 августа.

По данным следствия, за эту сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донбасса.

«Речь идёт об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта – Покровского. Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий и его использование на шахтах западного региона, весной этого года представители отрасли обратились к заместителю Министра энергетики. Однако должностное лицо, в чьи обязанности входило сохранение горной техники, потребовало деньги за её вывоз», — говорится в сообщении.

В незаконную деятельность коррупционер привлёк трёх сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Именно с этого горного комбината должны были приступить к эвакуации оборудования после получения организатором сделки части взятки.

Передача неправомерной выгоды происходила через привлечённых сообщников. Служба безопасности поэтапно задокументировала каждый из траншей. И в результате правоохранители задержали чиновника Минэнерго и трёх его сообщников «на горячем» после получения части взятки.

В настоящее время всем четырём задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В СБУ отметили, что операция по задержанию подозреваемых прошла при содействии министра энергетики Германа Галущенко.

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Фото: СБУ

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