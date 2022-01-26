Украина опустилась в рейтинге восприятия коррупции

Украина за прошлый год получила 32 балла из 100 возможных в Индексе восприятия коррупции и заняла 122 место из 180 стран, тогда как по данным 2020 года Украина занимала 117 место, набрав 33 балла.

Об этом говорится в сообщении на сайте Transparency International Ukraine.

«32 балла из 100 возможных получила Украина в Индексе восприятия коррупции (CPI) за 2021 год. Наш показатель снизился на один балл, и теперь Украина в CPI занимает 122-е место из 180 стран. Рядом с Украиной – африканское государство Эсватини (Свазиленд). На один балл нас опережают Замбия, Непал, Египет, Филиппины и Алжир — у всех по 33 балла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди соседей Украина снова выше России — соседняя страна также потеряла 1 пункт и теперь с 29 баллами занимает 136 место.

«Кроме этого снизились баллы Венгрии – 43 балла (-1 балл, 73 место) и Беларуси. Последняя потеряла 6 баллов и с 41 баллом занимает 82 место. Свои показатели не изменила Польша и осталась лидером среди наших соседей – 56 баллов и 42 место. А вот улучшить за год свои баллы удалось в Словакии, Румынии и Молдове», — уточняется в сообщении.

По данным TI Ukraine, к бессменным лидерам исследования — Дании и Новой Зеландии — присоединилась Финляндия, и в настоящее время с 88 баллами эти три страны возглавляют Индекс восприятия коррупции-2021.

В конце списка остаются Сомали, Сирия и Южный Судан, говорится в сообщении.

Уточняется, что в начале 2021 года TI-Украина предоставила три системных рекомендации для снижения уровня коррупции в Украине, однако ни одна из них не была выполнена полностью, а две были выполнены частично.

TI-Ukraine также определила в этом году 5 конкретных шагов, которые помогут в борьбе с коррупцией в Украине.

Среди них – завершение конкурса и избрание профессиональных, независимых и добропорядочных руководителей органов антикоррупционной экосистемы: Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Агентства по розыску и менеджменту активов и Национального антикоррупционного бюро Украины; принятие государственной антикоррупционной стратегии и программы по её имплементации.

Также в организации акцентируют на необходимости проведения в Украине реформы конституционного правосудия с учётом заключений, предоставленных Венецианской комиссией, и обеспечения прозрачного учёта госсобственности и продолжения курса на приватизацию, а также минимизацию рисков принятия законопроектов, выводящих закупки из-под действия Закона Украины «О публичных закупках».

«В случае невыполнения этих шагов Украина рискует потерять не только позиции в рейтинге, но и доверие своих граждан и международных партнёров, украинских и иностранных инвесторов. Это, в свою очередь, ухудшит экономическую ситуацию», – уточняется в сообщении.

Кстати. Индекс восприятия коррупции (CORruption Perceptions Index, СРИ) – показатель, рассчитываемый с 1995 года международной организацией Transparency International. Сама организация не проводит собственных опросов. Индекс рассчитывается на основе 13 исследований авторитетных международных учреждений и исследовательских центров. Для определения оценки Украины использованы 9 источников.

Ключевым показателем Индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года Одесса оказалась на последнем месте бизнес-рейтинга и первом по коррупции, согласно исследованию, проведённому Институтом экономических исследований.

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