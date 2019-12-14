Российская актриса Лариса Удовиченко признана «Гордостью Одессы»

13 декабря в Одессе прошла XIX церемония награждения лауреатов ежегодного рейтинга «Одессит года», в номинации «Гордость Одессы» которого признана победителем народная артистка Российской Федерации Лариса Удовиченко.

Об этом сообщает Одесса-медиа.

Актриса получила награду из рук президента международного фестиваля Odessa Classics Алексея Ботвинова.

«Михаил Михайлович Жванецкий однажды сказал, что для того, чтобы стать знаменитым, мало родиться в Одессе и прожить в ней какое–то время. Нужно ещё и вовремя из неё уехать… Одесса и одессит — это явление, это диагноз», — отметила Удовиченко на торжественной церемонии.



Сама артистка гордится тем, что тоже является одесситкой. Как известно, родилась она в столице Австрии Вене, где служил отец будущей актрисы, однако затем семья Удовиченко переехала в Одессу.

«И где бы мы ни находились — в Америке, я не знаю, в России, в Австралии, Германии, в любом уголке земного шара — одессит всегда узнаваем. А одесская женщина всегда видна: она красивая, она сексуальная, она прекрасно одета…» — добавила «гордость Одессы».

Кстати. В 2017 году Лариса Удовиченко снялась в приключенческом сериале «Сувенир из Одессы» о тяжёлых годах революции и гражданской войны в городе.

Фото: Одесса-медиа