Одеситка Вікторія Мотрічко бере участь у Чемпіонаті світу з шашок у далекому Кюрасао

У Кюрасао відкрився Чемпіонат світу з шашок, у якому бере участь одеситка Вікторія Мотрічко.

За останнім оновленим рейтингом, оприлюдненим пізнім вчорашнім вечором, Вікторія посідає у цьому виді спорту перше місце (класичні шашки та бліц).

Кореспонденту Одеса News вдалося зв’язатися з Вікторією з проханням прокоментувати перші дні Чемпіонату.

«Чесно кажучи, хочу зосередитися на іграх, а не коментуванні. Якщо стисло, то після 3-х турів маю п’ять очок, 2 перемоги та 1 нічию. Розділяю з представником Нідерландів Лізою Сколтенс перший рядок. Сьогодні гра з американською спортсменкою. Це круговий турнір, кожен зіграє з кожним. Іноді розподіл місць може бути оманливим. Рухаюся від гри до гри, намагаюся вичавлювати максимум із самого початку», — сказала одеська королева шашок.

Одеса News бажає удачі нашій землячці на цьому відповідальному Чемпіонаті.

Довідково. Кюрасао – острів у Карибському морі, що належить Нідерландам. Навколо його бухт розкинулися пляжі, а вздовж берегів тягнуться коралові рифи з різноманітною морською флорою та фауною. Столиця острова — Віллемстад.

Одесса News розповідала, як готувалась Вікторія Мотрічко до Чемпіонату світу.

Фото та выдео: Вікторія Мотрічко/Facebook

Більше новин на нашому Telegram-каналі: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy