Украинская Премьер-Лига: «Черноморец» сыграл вничью с «Зарёй»

В рамках девятого тура чемпионата Украины по футболу «Черноморец» на своём поле сыграл вничью с луганской «Зарёй» — 0:0.

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Отмечается, что команды начали матч без раскачки. Удары по воротам пошли с первой минуты, очень острой была контратака гостей на 41-й минуте.

«Во второй половине игры обмен уколами продолжился. Чаще атаковала и била по цели «Заря». Прекрасную реакцию продемонстрировал наш голкипер», — говорится в комментарии к матчу.

Боевой матч достойных соперников остался без голов – 0:0.

Таким образом, «моряки» занимают третье место в УПЛ, имея в активе 16 очков после 9 матчей. «Заря» – тринадцатая в таблице, набрала 6 пунктов после 8 поединков. «Шахтёр» возглавляет УПЛ.

Одесса News информировала, что 22 сентября в матче 8-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги (УПЛ) на стадионе «Ника» в Александрии футболисты «Черноморца» со счётом 5:1 выиграли у местной команды.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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