«Черноморец» провёл фееричную игру против «Александрии»

23 сентября в матче 8-го тура чемпионату Украины среди команд Премьер-лиги (УПЛ) на стадионе «Ника» в Александрии футболисты «Черноморца» со счётом 5:1 выиграли у местной команды.

Об этом сообщается на официальном сайте ФК «Черноморец».

Отмечается, что с самого начала игры «моряки» взяли инициативу в свои руки.

«Это был феерический первый тайм! Наша команда очень уверенно начала игру, сразу захватила инициативу и уже на 30-й минуте вела в счёте 3:0 (!). Чётко разыгранные отшлифованные комбинации каждый раз ставили в тупик защиту «Александрии», которой «моряки» как бы не замечали», — говорится в комментарии к матчу.

Начало разгрома положил Ермаков, воспользовавшийся тем, что после выстрела Брагару из-за пределов штрафной голкипер хозяев парировал мяч в штангу — 1:0. Затем Дада выполнил элегантный заброс в район линии вратарской, и Штогрин оформил второй гол – 2:0. Красивая трёхходовка с участием Бойчука, Брагара и Кузика завершилась мощным ударом метров с 12-ти – 3:0. Подвёл итог первому тайму Бойчук. Путря сыграл в стенку с Дадой и пробил по цели, Шевченко спас ворота, но ненадолго — Бойчук добил мяч в сетку — 4:0.

После перерыва хозяева поля сделали сразу три замены и попытались хотя бы сохранить лицо. Размочить счёт «Александрия» смогла после углового: наш голкипер достал летящий под перекладину мяч, но в штрафной возникла суматоха с рикошетами, и Кравченко головой поразил цель – 4:1.

Впрочем, через пять минут Хадида окончательно «успокоил» хозяев поля. Бадибанга классно прошел почти до лицевой линии и навесил в район 11-метровой отметки, откуда наш израильский легионер метко пробил головой – 5:1.

Таким образом, «Черноморец» одержал свою самую большую выездную победу в чемпионатах Украины и снова поднялся на второе место в турнирной таблице.

В турнирной таблице УПЛ лидирует «Шахтёр», который после 7 туров набрал 17 очков. 15 очков в активе «Черноморца» (8 игр), 14 – у «Кривбасса» (7), 12 – у «Полесья» (7).

Одесса News информировала, что 16 сентября игроки футбольной команды «Черноморец» (Одесса) выиграли со счётом 1:0 у футболистов житомирского «Полесья».

Фото: ФК»Александрия», «Черноморец»

Видео: ФК «Черноморец»

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