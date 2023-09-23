Война унесла жизнь болградца Сергея Кулиша, светлая ему память

2 августа Болград Одесской области простился со своим уроженцем сержантом Сергеем Кулишом.

Об этом сообщала в Facebook Болградская районная госадминистрация.

55-летний военнослужащий болградского батальона территориальной обороны сержант Сергей Кулиш скончался 30 июля 2023 года по месту службы в Сумской области. Он был призван по мобилизации на второй день широкомасштабного вторжения в Украину российской орды – 26 февраля 2022 года. Всё это время выполнял воинские обязанности в составе батальона.

Весной 2023 года получил контузию под Бахмутом.

Церемония прощания с военнослужащим прошла с воинскими почестями в Болграде.

Одесса News информировала, что 21 сентября 2023 года Одесса попрощалась с Дмитрием Отставновым — военным, сотрудником Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета, погибшим во время выполнения боевого задания на Донецком направлении.

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Фото: Болградская РГА/Facebook

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