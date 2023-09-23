Дунайское пароходство запускает пилотный проект перевозки зерна в Румынию

ЧАО «Украинское дунайское пароходство» (УДП) начинает пилотный проект по перевозке зерна из Нижнего Дуная в порт Констанца (Румыния).

Об этом в Facebook сообщил гендиректор УДП Дмитрий Москаленко.

«Мы начинаем долгосрочное сотрудничество с крупным зернотрейдером мирового уровня. Баржевые караваны пароходства, следующие в Сербию с украинской рудой, на обратном пути начнут перевозить зерновые», — говорится в сообщении.

По словам Москаленко, после выгрузки железорудного сырья в сербском порту Смедерево выполняется замывка первого каравана. После чего суда становятся под погрузку в венгерском порту Чепель. Затем направляются в Констанцу, Измаил и снова на Средний Дунай.

В настоящее время новая линия работает в пилотном режиме.

Как отметил глава компании, УДП строит долгосрочную бизнес-модель с целью сохранения грузопотока и после возобновления полноценной работы портов Большой Одессы. Для этого пароходство ищет стратегических партнёров и разрабатывает модель работы на Среднем Дунае, выполняя задачу по обеспечению выфсокой рентабельности и быстрой оборачиваемости флота.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года Украинское Дунайское пароходство приступило к восстановлению флота типа «река – море».

Фото: Дмитрий Москаленко/Facebook

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