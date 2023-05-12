Украинское Дунайское пароходство приступило к восстановлению флота типа «река – море» по ремонту сухогруза.

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

«Начинаем программу развития и восстановления морских перевозок! Восстанавливаем наш сухогруз типа «река – море». Это наиболее востребованный сегодня вид судов на Дунае, активно задействованный в экспорте украинской агарной продукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на ремонт ставятся первые возвращённые с фрахта суда пароходства. В частности, начинается доковый ремонт сухогруза «Вилково», которое находилось в чартере с марта 2017 года.

По словам главы УДП, на судне будет проведено обновление системы очистки балластных вод в соответствии с международными требованиями и большим объёмом других работ. Восстановленное и модернизированное судно заработает уже этим летом.

Теплоход «Вилково» – универсальный сухогруз, предназначенный для перевозки генеральных, навалочных грузов различной номенклатуры, зерна, контейнеров. В декабре 2008 года судно было арестовано в порту Псахна (Греция) за долги перед местными компаниями. Освобождено в марте 2010 года.

Как сообщала Одесса News, ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» готовится спустить на воду после ходовых испытаний буксир «Одесса».

Фото: Дмитрий Москаленко/Facebook

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