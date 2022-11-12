Кабмин одобрил решение о расширении акватории морских портов на Дунае

Кабмин Украины на заседании 11 ноября принял решение о расширении акватории морских портов на Дунае.

Об этом сообщил Правительственный портал.

Речь идёт о портах в Измаиле, Рени и Усть-Дунайске, сказал на заседании Кабмина Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись опубликована на его странице в Facebook.

«Нам удалось за последние полгода увеличить грузооборот этих портов с 30 тыс. тонн в месяц до 1,7 млн тонн. Более чем в 50 раз. И это не предел. Мы видим, что в очередях на вход в эти порты бывает до сотни судов, а поэтому работаем над расширением их пропускной способности. Сегодняшнее решение правительства направлено именно на это. Кроме того, оно позволит повысить безопасность судоходства на Дунае, в частности, контроль и поддержание объявленных глубин», – сказал премьер.

По словам Шмыгаля, благодаря открытию новых пунктов пропуска и расширению акватории дунайских портов удастся «нарастить экспорт и усилить экономическую стабильность».

Как сообщала Одесса News, Администрация морских портов Украины в ноябре 2022 года достигла договорённости с румынскими коллегами по развитию торгового судоходства в Нижнедунайском регионе, в частности, перевод Сулинского канала в круглосуточный режим работы без выходных.

После того, как Россия заблокировала поставки зерна из Украины через Чёрное море, примерно половина экспорта приходилась на Дунай.

1 ноября в Украине начал работу проект «Дунайский зерновой путь» – доставка аграрной продукции из речного порта на морское судно большого тоннажа.

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