Разоблачённому на взятке мэру Рени назначили залог более чем в 1,3 миллиона

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения городскому голове одного из городов в Одесской области, которого разоблачили на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Теlegram.

“26 января 2023 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному c прокурором САП, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения городскому голове одного города в Одесской области, которого совместно с депутатом того же горсовета разоблачили на просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды. По решению суда к указанному подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в размере 1,342 млн грн”, — говорится в сообщении.

Кроме того, на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности: прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду; не отлучаться из города проживания без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего месяца проживания и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями; сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу.

По данным следствия, депутат совета, одновременно занимающий должность главы постоянной комиссии, занимающейся, в частности, земельными вопросами, действуя по предварительному сговору с городским головой, получил часть неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. дол. США от гражданина за обеспечение передачи ему в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га.

Ему судом назначен залог в сумме 1,879 млн грн.

Общая сумма неправомерной выгоды, о предоставлении которой просили чиновники, составила 100 тыс. дол. США.

Как сообщала Одесса News, речь идёт о мэре Рени Игоре Плехове, разоблачённом «на горячем» сразу после получения им части оговорённых средств.

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