Россия может объявить в розыск освобождённых украинских моряков

Адвокат освобожденных из российского заключения украинских военных моряков Николай Полозов предостерегает, что Россия может объявить его подзащитных в розыск.

Об этом сказал адвокат в комментарии Крым.Реалии.

«Есть очень серьёзная опасность, что российские власти могут объявить моряков в розыск, если они не будут являться по вызову следователя или в суд», — сказал Полозов.

Он напомнил, что моряки остаются в статусе обвиняемых в России, а их дело находится в стадии ознакомления с материалами стороной защиты.

«После освобождения моряков было принято решение расформировать команду адвокатов, дальше этим делом занимаюсь я. Сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела. Я знакомлюсь с письменными материалами, планируем, что в ноябре будем знакомиться с вещественными доказательствами. Дело не прекращено, соответственно, будем работать на конечный результат, на то, чтобы любые негативные последствия захвата моряков для них в будущем никоим образом не откликнулись, для того, чтобы это дело прекратить в целом», — объяснил адвокат.

Как сообщала Одесса News, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые следовали из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. Подконтрольный России суд в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан, а также 24 моряка.