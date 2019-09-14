В Одессу вернулись освобождённые из российского плена моряки

Освобождённые из российского плена украинские моряки прибыли в Одессу на самолётах Ан-26 вместе со своими родственниками.

Об этом сообщает «Думская».

«Два самолёта Ан-26 с освобождёнными моряками и их родственниками приземлились на Школьном аэродроме Одессы. Пассажиры пересели на автобусы, которые направились на военно-морскую базу «Юг», что в Практической гавани Одесского порта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что их приветствовали сослуживцы и волонтёры.

Как сообщала Одесса News, 7 сентября 2019 года между РФ и Украиной состоялось взаимное освобождение удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В Украину вернулись 35 человек, в том числе 11 незаконно осуждённых украинцев и 24 моряка, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.