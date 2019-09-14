Госбюро расследований допрашивает освобождённых моряков

Освобождённые из российского плена украинские моряки дают показания в Государственном бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов у себя в Twitter.

«На днях в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобождённых украинских военных моряков в деле о «Керченском инциденте», возбуждённом по заявлению бывшего замглавы администрации Януковича Портнова», — написал он.

В эти дни в Киеве следователи ГБР (Государственное бюро расследований) начали допрашивать недавно освобождённых украинских военных моряков по делу о «Керченском инциденте», возбужденном по заявлению бывшего замглавы администрации президента Януковича Портнова А.В. — Николай Полозов (@nikolai_polozov) September 13, 2019

Ранее ГБР допросило пятого президента Украины Петра Порошенко в деле о захвате россиянами украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

«Сегодня задавали вопросы о моряках, по Керченскому проливу. Им недостаточно решения Международного трибунала, который признал правоту Украины в праве пользоваться украинским Керченским проливом и украинским Азовским морем и побережьем Мариуполя и Бердянска, где украинские ВМС несут береговую оборону, и именно вследствие рутинной ротации наших кораблей была проведена операция и была совершена агрессия РФ. Агрессия, признанная миром», — прокомментировал свой вызов на допрос в ГБР Пётр Порошенко.