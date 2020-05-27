В Киеве состоялся очередной скандал с Порошенко: Чтобы отвлечь от предыдущего?

26 мая пятый президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований, куда его пригласили повесткой по Youtube-каналу по делу о незаконном перемещении через границу культурных ценностей.

В то время, когда должен был начаться допрос, Порошенко открывал в Киевском музее им. Гончара выставку картин из семейной коллекции, сообщает Укринформ.

Не дождавшись Порошенко, представители ГБР сами пришли в музей.



Как сообщает телеканал «Прямой», причину своего прибытия в музей представители ГБР объяснили вручением повестки Порошенко, которого на то время на территории музея не было.



«С целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий сотрудники ГБР отправились в музей Ивана Гончара. Пётр Порошенко, узнав о возможном приезде следователей ГБР, оставил свою жену и покинул музей. Именно жена Порошенко в качестве родственника свидетеля согласно требований УПК Украины и получила повестку о вызове на очередные допросы», — отметили в бюро.



В ведомстве уверяют, что их сотрудники действовали в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, однако «администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий. С учётом событий, которые происходили на территории музея, для надлежащего проведения необходимых следственных действий задействовано спецподразделение Государственного бюро расследований. Во время выполнения обязанностей спецподразделения какие-либо меры физического воздействия не применялись».



У адвоката Игоря Голованя, выходившего вместо Порошенко к представителям ГБР выяснить обстоятельства ситуации, иное видение происходившего в музее.

Представители Государственного бюро расследования провели обыски в музее Ивана Гончара и изъяли документы, подтверждающие законность и приобретение картин из коллекции пятого Президента Петра Порошенко, — рассказал адвокат.

«Под лживым предлогом, что они (ГБР — ред.) спасают какое-то имущество, ворвались, переписали картины, по-моему, забрали те выставленные документы, которые подтверждают законность приобретения и ввоза этих картин», — отметил он.

По словам адвоката, детектив назвал действия ГБР «обыском», но решение суда по этим обыскам не было предоставлено.

Головань также отметил, что во время обыска в помещении музея было «минимум семь» представителей ГБР с закрытыми лицами. Он добавил, что указанные действия ГБР будут обжалованы.

«Мы будем обжаловать их действия и подавать заявление о преступлении», — сказал адвокат.



В свою очередь, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов также подтвердил, что представители ГБР изъяли оригиналы документов на покупку картин, таможенные декларации.



Парламентарий подчеркнул, что эти документы лежали открыто под стеклом в музее.



«Я сейчас, на ваших глазах, подал заявление о преступлении. Правильнее сказать – о нескольких преступлениях. О незаконном проникновении, о препятствовании деятельности народного депутата и о препятствовании деятельности журналистов и там несколько других», — сказал Герасимов.

Депутат отметил, что сотрудники ГБР при штурме здания музея применили физическое насилие. Герасимов назвал это «повторением действий Януковича».

Директор музея им. Гончара Пётр Гончар подал заявление в полицию о повреждении имущества после того, как работники ГБР прорвались в здание.

Об этом говорится в его заявлении, размещённом на странице музея в Facebook.

В музее напомнили, что во вторник в 11:00 состоялась презентация для прессы коллекции картин семьи Порошенко, которая будет открыта на обозрение общественности по завершению карантина в Киеве.



«Позже произошло незаконное вторжение правоохранительных органов в постройку музея. Без решения суда. Представители ГБР заблокировали вход и препятствуют попаданию директора в помещение музея, в частности, в зал с выставкой. Следователи ворвались в здание, взломав входную дверь. Директором музея было подано заявление в полицию о повреждении имущества «, — сообщили в музее.

В музее требуют от властей объяснения этих действий.

Как сообщала Одесса News, днями Госбюро расследований после обнародования аудизаписей с телефонными разговорами Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байденом открыло производство в связи с возможным прослушиванием пятого Президента Украины, что могло нанести ущерб государственным интересам.

Фото: Укринформ, Facebook

Видео: Прямой, ГБР