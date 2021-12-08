Автомашина руководителя одесской полиции сбила пешехода

Автомобиль одесской полиции сбил женщину на переходе, однако факт ДТП пытались скрыть.

По данным СМИ, полицейские настояли, чтобы пострадавшей в ДТП женщине диагностировали бытовую травму.

Однако, скрыть факт наезда полицейской машины не удалось — делом занялось Госбюро расследований (ГБР).

Как сообщило 7 декабря ведомство, «в Одессе 3 декабря служебный автомобиль и.о. заместителя начальника полиции области сбил женщину на пешеходном переходе».

По данным ГБР, автомобиль Нацполиции проехал перекрёсток на красный сигнал светофора и сбил женщину.

«Водитель об инциденте не сообщил и не позволил врачам госпитализировать пострадавшую с места аварии, аргументировав, что самостоятельно доставит женщину в больницу», – говорится в сообщении.

ГБР открыло производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины) и выясняет, кто причастен к преступлению.

По информации издания «Думская», служебным автомобилем Hyundai Sonata в тот день управлял инспектор управления патрульной полиции в Одесской области. В салоне, по данным издания, находился и.о. замначальника ГУНП, бывший начальник патрульной полиции Александр Гостищев, а также и.о. начальника одного из управлений. Они ехали в Черноморск, где происходили столкновения между активистами и полицией.

Пожилую женщину сбили примерно в 11.55 на пересечении улиц Ангарской и Магистральной в посёлке городского типа Авангард под Одессой, уточняет издание.

«Полицейские самовольно оставили место происшествия и доставили пострадавшую в одну из городских больниц Одессы, где настояли, чтобы ей диагностировали бытовую травму. В дальнейшем Гостищев предпринял ещё ряд мер, чтобы скрыть факт правонарушения. Однако о случившемся стало известно ГБР, которое начало расследование», – пишет «Думская».

Отмечается, что Гостищев фигурирует ещё в одном уголовном производстве – о превышении служебных полномочий. В 2020 году, после начала пандемии COVID-19, полицейские силой задержали предпринимателя, якобы нарушившего условия карантина. По информации «Думской, Гостищев с напарником тогда сломали бизнесмену два ребра, после чего тот провёл некоторое время в больнице.

Одесса News информировала о ДТП неподалёку села Иваново Лиманского района, в котором 61-летний пассажир одного из автомобилей погиб на месте происшествия, шесть человек в возрасте от 24 до 65 лет доставлены в больницу с различными травмами.



Фото: Одесса News, Думская

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