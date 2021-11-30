Один погиб, шестеро серьёзно травмированы — итоги ДТП в Одесской области

61-летний пассажир одного из автомобилей погиб на месте происшествия, шесть человек в возрасте от 24 до 65 лет доставлены в больницу с различными травмами.

Таковы итоги дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в полдень 29 ноября неподалёку села Иваново Лиманского района, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Предварительно известно, что водитель ВАЗ-2104 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. Двигавшийся сзади водитель «ВАЗ-2106» не успел затормозить и также столкнулся с иномаркой.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, 28 ноября 2021 года на трассе Одесса-Рени в ДТП погиб 5-летний ребёнок.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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