Мининфраструктуры заключило 5-летний контракт с директором Ренийского порта

Министерство инфраструктуры заключило контракты сроком на пять лет с директорами ГП «Бердянский морской торговый порт», ГП «Николаевский морской торговый порт» и ГП «Ренийский морской торговый порт».

Об этом сообщает пресс-служба министерства на своей странице в Facebook.

Отмечается, что контракты были заключены с победителями конкурсов на должности после согласования с правительством и руководителями соответствующих местных государственных администраций.

«В течение последних лет руководители многих предприятий отрасли работали в статусе исполняющих обязанности. Сейчас команда Министерства работает для изменения этой ситуации. За последние 5 лет впервые по итогам конкурсов заключены сразу несколько пятилетних контрактов и эта работа продолжается по всем предприятиям, где нет постоянных руководителей. Именно долгосрочные договоры позволяют руководителям госстивидоров в полной мере реализовать стратегии развития предприятий», — рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

5-летний договор, в частности, был подписан с директором Ренийского порта Максимом Игнатенко.

Как сообщала Одесса News, директор ГП «Ренийский морской торговый порт» Максим Игнатенко с февраля 2021 года занимал должность и.о. директора. Работал адвокатом, находился на управленческих должностях предприятий строительной сферы.

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