Враг обстрелял порт в Херсоне, из судов, в которые попали снаряды, вытекает топливо

Обстреливая Херсон, российские оккупанты попали по судам, стоящим в местном порту.
Об этом проинформировала в Telegram Херсонская областная администрация.
«Недавно российская армия атаковала Херсонский порт. Из-за вражеских обстрелов повреждения получили два судна, которые принадлежат иностранным компаниям. Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей», – говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, «из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр».
«Силами экипажа судна удалось локализовать выливание нефтепродуктов», – объяснили в ОВА.
Одесса News сообщала, что вечером 24 января в результате удара российских военных по Херсону было повреждено судно Tuzla под турецким флагом, вспыхнул пожар.
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