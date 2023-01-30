Враг обстрелял порт в Херсоне, из судов, в которые попали снаряды, вытекает топливо

Обстреливая Херсон, российские оккупанты попали по судам, стоящим в местном порту.

Об этом проинформировала в Telegram Херсонская областная администрация.

«Недавно российская армия атаковала Херсонский порт. Из-за вражеских обстрелов повреждения получили два судна, которые принадлежат иностранным компаниям. Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей», – говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, «из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр».

«Силами экипажа судна удалось локализовать выливание нефтепродуктов», – объяснили в ОВА.

Одесса News сообщала, что вечером 24 января в результате удара российских военных по Херсону было повреждено судно Tuzla под турецким флагом, вспыхнул пожар.

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