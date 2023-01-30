Докеры одесских портов за неделю загрузили 18 судов с агропродукцией

За прошедшую неделю 18 судов экспортировали 664 тысячи тонн продовольствия из портов Большой Одессы.

Это на треть меньше объёмов экспорта за позапрошлую неделю, — информирует в Facebook Министерство инфраструктуры.

Отмечается, что из общего количества отправленной на экспорт продукции за неделю 60 тысяч тонн пшеницы отправлено в Кению, 56 тысяч тонн – в Бангладеш, 60 тысяч тонн украинского масла – в Индию.

«Сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов – 2,5 судна в сутки. Это показатель, который был ещё в начале работы «Зерновой инициативы», когда объём экспорта был незначительным», — говорится в сообщении.

В то же время количество судов, проходящих инспекцию в Босфоре и получающих разрешение двигаться под загрузку в украинские порты, также не превышает 3 судов в сутки.

«В Босфоре российская сторона в СКЦ (Совместный координационный центр, — ред.) продолжает блокировать реализацию инициативы и искусственно увеличивать очередь судов. По состоянию на сегодняшний день 117 судов ожидают проведения инспекции в территориальных водах Турции (92 – на заход в порты под загрузку, а 25 – уже с агропродукцией). За прошедшую неделю состоялось только 20 инспекций при минимально необходимых 84», — информирует Мининфраструктуры.

В ведомстве отмечают, что тормозится также регистрация судов для участия в инициативе: из более чем 80 заявленных судов ежедневно россияне без объяснения причин регистрируют в среднем только 2-3 судна.

«Эти факторы тормозят реализацию «Зерновой инициативы»: наблюдаем снижение объёмов экспорта почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, а значит, мир недополучает агропродукцию в нужном объёме. Подавляющее большинство стран получают её с огромными задержками во времени из-за простоя судов в Босфоре. Ожидаем реакции партнёров по «Зерновому соглашению» – Турции и ООН», — заявляет Мининфраструктуры.

В портах Большой Одессы под обработкой сейчас 21 судно. На них загружают около 1 миллиона тонн украинской агропродукции. По «зерновому коридору» двигаются только 3 судна под погрузку.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 687 судов, экспортировавших 18,9 миллионов тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. При стабильном функционировании «зернового коридора» этот показатель должен составить более 28 миллионов тонн.

Как сообщала Одесса News, вопросы обеспечения эффективности работы портов Одесской области и продолжения Зерновой инициативы обсудил в январе 2023 года начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко с делегацией Консультативной миссии Европейского Союза в Украине во главе с руководителем операционного департамента миссии Розалин Шихан.

Фото: Мининфраструктуры

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