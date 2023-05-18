«Зерновой коридор» в Чёрном море будет действовать ещё два месяца

17 мая было принято решение о продлении соглашения об экспорте зерна из Украины по морю ещё на два месяца.

Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил в Twitter, пишет издание ГОРДОН.

По словам Эрдогана, российская сторона заявила, что «не будет препятствовать выходу турецких судов из портов Николаева и Ольвии».

«Мы благодарны им за это. Мы надеемся, что настанут дни, когда война между Россией и Украиной закончится сначала постоянным прекращением огня, а затем миром», – добавил он.

Эрдоган выразил признательность Путину «за его искреннюю поддержку» усилий по продлению сделки, поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за конструктивное сотрудничество и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша – за усилия в процессе переговоров.

Он добавил, что хочет, чтобы «это решение, которое имеет жизненно важное значение для бесперебойного функционирования глобальных цепочек поставок продовольствия, особенно в плане облегчения доступа к зерну для нуждающихся стран, было выгодным для всех сторон».

Позже вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков уточнил, что действие соглашения не продлили, а разблокировали, оно будет действовать до 18 июля.

«Зерновая инициатива» была и есть действующей, поскольку пролонгирована в марте сроком на 120 дней, до 18 июля. С середины апреля Россия безосновательно начала ограничивать работу инициативы, а с мая фактически заблокировала её, отказавшись от регистрации нового флота и проведения инспекций флота, который идёт на загрузку в украинские порты. Около 70 судов сейчас ожидают в территориальных водах Турции, 90% – это те, кто готов доставлять миру продукцию наших аграриев», – добавил он.

По информации Кубракова, за время действия сделки из украинских портов было экспортировано 30,4 млн тонн агропродукции.

«Мы приветствуем продолжение работы инициативы, но подчёркиваем, что она должна работать эффективно. Для этого нужно устранить проблемы, которые уже несколько месяцев подряд создаёт Россия путём саботажа инспекций и регистрации нового флота. Надеемся, что наши партнёры приложат все усилия, чтобы «зерновое соглашение» начало полноценно работать на продовольственную безопасность мира, а Россия в конце концов прекратит использовать пищу как оружие и для шантажа», – подчеркнул он.

Как сообщала Одесса News, последнее судно покинуло порт в Черноморске в среду, 17 мая, в рамках соглашения, позволяющего безопасный экспорт украинского зерна по Чёрному морю.

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