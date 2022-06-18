Ночью Одесщину враг атаковал крылатыми ракетами

Сегодняшней ночью Одесскую область враг атаковал крылатыми ракетами.

По информации Оперативного командования «Юг», 2 ракеты «Оникс», выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма, были метко уничтожены в воздухе подразделением противовоздушной обороны.

Как сообщала Одесса News, 17 июня подразделения ВСУ, в том числе и ракетно-артиллерийские, выполнили около 120 огневых задач, нанесли по противнику 2 авиационных удара.

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