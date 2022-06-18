Военная ситуция на юге Украины: враг не решается на активные действия

Имеющимися силами на юге Украины противник активных действий проводить не решается, новых ударных группировок не создаёт.

Таков аналитический вывод представил по итогам прошедших суток полковник Оперативного командования «Юг» ВСУ Владислав Назаров.

Отмечается, что оккупанты продолжают оборонные действия и контрбатарейную борьбу.

«Наличными силами противник активных действий проводить не решается, новых ударных группировок не создаёт. Коварную тактику ракетных ударов продолжает использовать как средство боевого и психологического давления и на силы обороны, и на мирных жителей», — говорится в сообщении ОК «Юг».

Так, в результате вчерашнего утреннего ракетного удара крылатыми ракетами воздушного базирования по Николаеву, противник попал в промышленный объект, разбил спортивный клуб, а также попал прямо в жилой район. Повреждены несколько многоквартирных домов, трансформаторная подстанция.

«2 человека погибли, 20 ранены, среди них 2 ребёнка. Днём враг произвёл еще и артиллерийский обстрел пригорода Николаева по меньшей мере 10-ю 152 мм снарядами. Существенных разрушений и потерь среди населения нет», – сообщили военные.

Подразделения ВСУ, в том числе и ракетно-артиллерийские за прошедшие сутки выполнили около 120 огневых задач, нанесли по противнику 2 авиационных удара.

Подтверждены потери врага в количестве: 57 военных и 18 единиц техники, среди которых: танк Т-72, ​​тяжёлая огнемётная система ТОС-1 «Буратино», гаубица «Мста-Б», самоходная пушка «Гиацинт», 3 многоцелевых бронированных тягача, 9 единиц автомобильной и бронированной техники. Также уничтожен очередной полевой склад боеприпасов. Остальные потери уточняются.

Кроме того, российский буксир «Василий Бех» в результате поражения сгорел и затонул вместе с зенитно-ракетным комплексом «ТОР» на борту.

Как сказал в своём видеообращении в Telegrаm начальник Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко, «я уверен, что вскоре наши военные добавят туда ещё фрегат, корвет и большой десантный корабль и сможем сказать, что мы создали в Черноморском флоте России такую себе подводную бригаду кораблей на дне Чёрного моря. На открытие приглашается всё военно-политическое руководство оккупантов, а мы, в свою очередь, будем печатать столько марок с потопленными кораблями, сколько будет нужно».

В оперативном командовании «Юг» уточнили, что в результате попадания ракеты поражено 70% экипажа, судьба остальных 30% неизвестна.

«ВВС News Україна» со ссылкой на управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщила, что «Василий Бех» был подбит в результате первого применения украинскими военными поставленной западными партнёрами американской ракеты Harpoon.

Как отметил представитель ОК «Юг», «вражеская корабельная группировка, состоящая из подлодки, 2 ракетных кораблей и 3 БДК, продолжает блокировку северо-западной части Чёрного моря и держит угрозу ракетного удара и десантной операции в состоянии вероятности», – сообщили в ОК «Юг».

Назаров также проинформировал, что вчера после шторма к берегам Одесской области снова прибило вражескую дрейфующую мину, которую обнаружили во время боевого патрулирования силами обороны. Специалистами группировки разнородных сил опасная находка своевременно ликвидирована.

Фото: Генштаб ВСУ, Оперативное командование «Юг», командование ДШВ ВСУ/Facebook, АРМИЯ ИНФО

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod