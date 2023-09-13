Измаильская прокуратура расследует подробности ночной вражеской атаки

Под процессуальным руководством прокуроров Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны — массированного дронового удара по населённым пунктам юга Одесской области ночью 13 сентября.

По данным следствия, «в течение ночи 13 сентября 2023 года вооружённые силы России совершили массированный дроновый удар по населённым пунктам юга Одесщины. В результате атаки пострадали шесть водителей грузовиков и один местный житель. Все раненые госпитализированы, один из водителей находится в крайне тяжёлом состоянии. Повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

По информации председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера, шесть пострадавших в Рени и один — в Измаиле. Двое мужчин из Рени в тяжёлом состоянии, находятся в палате интенсивной терапии. Сегодня их транспортируют в Одессу. Четверо других в состоянии средней тяжести, продолжают лечение в Рени. Пострадавшему из Измаила была оказана медицинская помощь в больнице. Сейчас мужчина уже дома.

Одесса News сообщала, что Силами ПВО за ночь 13 сентября уничтожены 32 вражеских дрона.

Фото Одесской областной прокуратуры

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