Акция протеста в Измаиле: Не сдадим Дунайский флот венграм

27 ноября на территории ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) прошёл митинг с требованием не допустить передачи флота этой государственной компании венгерской фирме Bisness Shipping Company (BSC).

Как сообщает информагентство «Бессарабия Inform», организаторами протестной акции, на которую собралось более 200 человек, выступила первичная профсоюзная организация пароходства совместно с независимым Дунайским профсоюзом работников водного транспорта «Справедливость».

Митингующие планировали провести акцию непосредственно у входа в здание пароходства, однако доступ на территорию предприятия был перекрыт охраной предприятия и экипажем патрульной полиции.



По словам председателя первичной профсоюзной организации пароходства Виталия Татарчука, нынешнее руководство УДП сознательно ведёт предприятие к передаче венгерской частной компании.

«Мы дожили до такого периода, когда действующая команда руководства открыто и откровенно ведёт к тому, чтобы ликвидировать предприятие, передав весь флот частной судоходной компании в Венгрию. …С приходом этой команды в коллективе выросло серьёзное недовольство, касающееся социальной сферы, отношениями внутри коллектива. Людей попросту игнорируют. Сегодняшняя администрация позволила себе в одностороннем порядке, с нарушением всех законов отменить коллективный договор по социальным нормам», — сказал профсоюзный лидер.



«Недовольство у сотрудников вызывает и дефицит общения с руководством напрямую, как это было принято ранее. На смену привычной форме повседневного диалога пришла переписка и онлайн-конференции в дистанционном режиме. По словам представителя профсоюза, в отсутствие руководителя, из-за того, что попросту некому вовремя поставить подпись на документах, ставится на паузу решение многих актуальных вопросов, в том числе хозяйственных, как, например, начало отопительного сезона, запуск в эксплуатацию хотя бы одного лифта», — говорится в сообщении.



Участники митинга возмущались тем, что на фоне рапортов руководства о прибыли УДП в 41,8 млн грн по итогам января-сентября 2020 года не оплачиваются сотрудникам отпускные и расчётные при увольнении.



«Трудовой коллектив в лице плавсостава, капитанов, боцманов, матросов работают, выполняя свои служебные обязанности в любых условиях, давая пароходству и государству поступления валюты. Но об этом нигде не говорится ни слова… Чашу нашего терпения переполнило обнародование проекта по созданию оффшорной компании иностранной юрисдикции для передачи ей всего флота Дунайского пароходства. Эта компания в Венгрии уже создана, назначен председатель наблюдательного совета и директор — гражданин Венгрии Константин Молодковец, который в Украине и в области судоходного бизнеса проявил себя крайне негативно», — рассказал Виталий Татарчук.

Профсоюзы, опасаясь развала пароходства, намерены обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о смене руководителя УДП Алексея Хомякова на «достойного специалиста из числа наших работников».

Аналогичное обращение уже было отправлено министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию, однако, по словам профсоюза, реакции из Киева пока нет.

На митинге был поднят также острый вопрос зарплатной задолженности морякам, общая сумма которой составляет порядка 800 тыс. евро.

«Мы требуем, чтобы из тех прекрасных денег, которые они нарисовали, немедленно была погашена задолженность по заработной плате — и управленцам, и плавсоставу. Чтобы не зашло это дело далеко, как бывает на других предприятиях», — сказал капитан теплохода «Хабаровск» Григорий Блиндерман.



«Завтра я ухожу в рейс со своим экипажем. И я обещаю, что в случае, если нас заставят вздёрнуть венгерский флаг и опустить украинский, я перекрою фарватер на Дунае. Я не позволю опустить украинский флаг!» — заявил он.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года НАБУ проводило обыски в рамках расследования возможных злоупотреблений, в результате которых ЗАО «Украинское Дунайское пароходство» нанесён ущерб в особо крупных размерах.

Фото: «Бессарабия Inform»