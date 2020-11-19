Резонансное ДТП в Измаиле: виновный взят под стражу

Благодаря прокуратуре, подозреваемый в смертельном ДТП, произошедшем в октябре в Измаиле Одесской области, будет находиться под стражей.

Подробности юридической коллизии вокруг ДТП в Измаиле раскрыла пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, 31 октября житель Измаила, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем и выехал на обочину, где врезался в деревья. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров — 19- и 29-летний парни погибли на месте.

Киевский райсуд Одессы не нашёл причин ареста виновного в ДТП, Однако принципиальная позиция прокуроров областной прокуратуры в Одесском апелляционном суде завершилась отменой постановления Киевского районного суда. В результате — 30-летний водитель, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, арестован.

Виновному в ДТП Законом предусмотрено до 10 лет заключения.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года Измаильская местная прокуратура добилась наказания в виде пожизненного лишения свободы для жестокого убийцы с Измаильского района.