Дело о пожаре в одесской «Виктории»: важный свидетель скрывается в Испании

11 сентября состоялось очередное заседание Киевского районного суда Одессы по делу о пожаре в оздоровительном детском лагере «Виктория», на котором констатировали, что важный свидетель не вернулась из заграничной поездки, а киевские эксперты Министерства внутренних дел исчезли.

Об этом пишет Пушкинская.

«По данным пограничников, худрук танцевального коллектива «Адель» Татьяна Егорова в Украину так и не вернулась. В то же время киевские эксперты Министерства внутренних дел, исследовавшие причины возникновения пожара ещё в 2017 году, исчезли. Об этом на очередном заседании Киевского районного суда по делу «Виктории» рассказал судья Виктор Чаплицкий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодняшние судебные слушания по обвинению директора лагеря Петроса Саркисяна дальше чтения ответов на официальные запросы суда так и не продвинулись. Адвокаты потерпевших Оксана Муравская и Николай Стоянов, а также Людмила Метлицкая, представляющая интересы подсудимой Татьяны Ланиной, попросили о переносе заседания. Защитник Саркисяна Игорь Карпов просил суд всё же не тратить время и допросить директора лагеря именно сегодня, но получил отказ.

В то же время судья Чаплицкий озвучил содержание ответов из госструктур на собственные запросы.

Так, по данным Госпогранслужбы, худрук танцевального коллектива «Адель» с декабря прошлого года в Украину так и не возвращалась. Именно её показания в суде хотят услышать родители погибших детей. Сторона защиты Саркисяна вообще считает, что Егорова как раз и виновата в пожаре. Последняя экспертиза установила, что наиболее вероятной причиной возгорания стал электрокипятильник, забытый включённым в её комнате. В то же время трое несовершеннолетних свидетелей утверждали, что незадолго до пожара лично занесли кипятильник в комнату Егоровой. Он был холодным, в сеть они его не включали.

Чаплицкий зачитал ответ из Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве, из которого явствует, что эксперты Остапов и Вишневский, сделавшие по заказу следствия комплексную пожарную экспертизу в конце 2017 года, в центре не работают и никогда не работали. Стороны процесса к ответу обещали вопрос «провентилировать» ибо в запросе суда могла быть опечатка, считают они.

Согласно выводам этих экспертов, точно установить причину пожара в лагере не представлялось возможным, поэтому в документе лишь указали четыре возможные версии: занесение огня извне, возгорание от разогретого прибора, возгорание от открытого огня или электрозамыкание.

Отмечается также, что защита Саркисяна высказалась и о смене руководителя прокуратуры области. По словам адвоката Константина Куницкого, сейчас, после увольнения Жученко, прокуратуре следует отказаться от обвинений по ч.2 ст.270 (нарушение пожарной безопасности, повлёкшее гибель людей) УК Украины в адрес директора «Виктории» Петроса Саркисяна.

Как сообщала Одесса News, 15 сентября 2017 года в лагере «Виктория» произошёл пожар, в результате которого погибли три девочки — воспитанницы танцевального коллектива «Адель».

Подозрение по этому делу получили директор лагеря Петрос Саркисян, инспектор ГСЧС Леонид Бондарь, который проводил проверки на территории учреждения, бывший начальник Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко, экс-заммэра города Зинаида Цвиринько и директор субподрядной организации, занимавшейся строительством и противопожарной обработкой деревянных корпусов «Виктории», Станислав Чернышов. Старшего воспитателя лагеря Наталью Цокур (Янчик) признали виновной.

Фото: Пушкинская