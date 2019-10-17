Зеленский назначил судей в двух местных общих судах Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил судей в местных общих судах.

Соответствующий Указ №735/2019 опубликован на сайте Главы государства.

Согласно документу, Президент назначил 41 судью на должности в местных судах, в том числе двоих — в Одессу и Одесскую область.

Президентским Указом судьёй Николаевского районного суда Одесской области назначен ГОРОБЕЦ Виталий Леонидович и судьёй Малиновского районного суда города Одессы РОИКА Дмитрия Ярославовича.

Ранее Президентским Указом судьёй Красноокнянского районного суда Одесской области была назначена БУРДЫНЮК Елена Сергеевна.