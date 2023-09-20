В суд направили «дело Лукаш», где среди обвиняемых – вице-премьер Стефанишина

Высший антикоррупционный суд Украины на сентябрь назначил рассмотрение дела о завладении 2,5 млн грн, выделенных из госбюджета, в котором фигурируют экс-министр юстиции Елена Лукаш и нынешний вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

На это обратила внимание «Украинская правда».

Согласно расписанию на сайте судебной власти Украины, заседание состоится 26 сентября. Фигурантов дела обвиняют в присвоении, растрате имущества или завладении им путём злоупотребления служебным положением.

В офисе Стефанишиной сказали, что это очень старое дело, которое неоднократно комментировала сама вице-премьер.

По информации источников «Украинской правды», ей объявили подозрение по поводу растраты имущества или завладения им путём злоупотребления служебным положением по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Лукаш была министром юстиции Украины с июля 2013 года по февраль 2014-го. В ноябре 2015 года её задержали, затем сообщили о подозрении в расхищении средств госбюджета в размере 2,5 млн грн. По данным следствия, эти деньги были выделены на научное исследование адаптации украинского законодательства к европейскому, но на самом деле эти услуги предоставлены не были.

В «деле Лукаш» фигурирует Стефанишина (она в 2010–2015 годах работала в Минюсте). Именно Стефанишина подписывала тендер на исследование адаптации украинского законодательства к европейскому. По её словам, ей инкриминируют то, что она «как руководитель подразделения, отвечавшего за европейскую интеграцию, инициировала проведение этих исследований, и они были проведены, опубликованы и проанализированы министерствами».

Одесса News информировала, что 15 сентября Печерский райсуд Киева арестовал без права на залог народного депутата от ныне запрещённой партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», члена депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Нестора Шуфрича.

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