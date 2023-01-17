Балансодержатель не привёл в порядок укрытие по ул. Инглези в Одессе — его ждёт суд

Одесские прокуроры обратились в суд с исковыми заявлениями об обязательстве балансодержателей привести в состояние готовности защитные сооружения.

По информации пресс-службы Одесской облпрокуратуры, решением Одесского окружного административного суда удовлетворён иск прокуроров Киевской окружной прокуратуры г. Одессы и обязано предприятие-балансодержатель привести защитное сооружение по ул. Инглези в Одессе вместимостью 300 человек в состояние готовности по назначению.

«Исковые требования были мотивированы тем, что законодательством на балансодержателей укрытий гражданской обороны возложена обязанность по содержанию, контролю и осуществлению техобслуживания этих сооружений во время всего периода их использования для сохранения функционального назначения», — говорится в сообщении.

Однако, несмотря на неоднократную фиксацию многочисленных нарушений органами ГСЧС Украины, требования контролирующих органов о приведении укрытия в состояние, пригодное к использованию, предприятием выполнены не были, что противоречит интересам государства в сфере подготовки страны к обороне в условиях военного положения и защиты жизни человека.

В частности, для приведения укрытия в состояние готовности необходимо было восстановить фильтровентиляционное оборудование и аварийный выход; провести обслуживание систем канализации, водоснабжения, отопления и монтажа системы автоматической пожарной сигнализации, укомплектовать сертифицированными огнетушителями и обеспечить работоспособность системы внутреннего противопожарного водопровода; обеспечить приведение электросети и электроустановок в соответствие с требованиями; укомплектовать необходимым имуществом и лекарственными средствами, завести документацию на сооружение.

Также судом удовлетворены аналогичные иски Приморской и Малиновской окружных прокуратур г. Одессы и балансодержателей обязали привести в надлежащее состояние укрытия по ул. Коблевская на 100 человек и ул. Героев Крут на 1200 человек.

В настоящее время идёт дальнейшая работа органов прокуратуры Одесской области по устранению нарушений в сфере гражданской обороны.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года завершены работы по восстановлению убежища на улице Пастера в Одессе.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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