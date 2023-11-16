Саакашвили в клинике стало лучше, его могут перевести обратно в тюрьму

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что ведомство ожидает заключения врачей, чтобы вернуть экс-президента Михаила Саакашвили в тюрьму из клиники «Вивамеди».

Об этом сообщает портал Новости-Грузия.

«Состояние его здоровья улучшилось, мы этому рады, и когда будут соответствующие рекомендации врачей, он будет переведён в пенитенциарное учреждение», – сказал Брегадзе.

Заявление министра прозвучало после того, как крупнейшая в Европе «Европейская народная партия» (ЕНП) приняла резолюцию, призывающую власти Грузии освободить Саакашвили из-за проблем со здоровьем.

Отмечается, что Зураб Чиаберашвили, международный секретарь оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной Саакашвили, заявил, что здоровье экс-президента Грузии по-прежнему под угрозой. Группа врачей недавно отметила положительную динамику в его состоянии, но заявила, что общая тревожная картина сохраняется, и ему нужно постоянное медицинское наблюдение.

Как информировала Одесса News, у бывшего главы Одесской облгосадминистрации Саакашвили наблюдается атрофия мышц, нейропатия, ухудшение когнитивных функций, остаётся общая слабость, потеря равновесия, онемение конечностей, упадок сил, потеря концентрации, ухудшение памяти. Он, в основном, лежит. Его вес составляет 70 кг при росте 195 см. В апреле вес составлял около 60 кг.

Украина направила запрос о допуске украинского омбудсмена к Саакашвили, как к украинскому гражданину, однако ответа ни от одного официального ведомства до сих пор не получено. 3 июля Саакашвили в онлайн-формате принял участие в судебном заседании. Он продемонстрировал, как сильно похудел во время пребывания в больнице. Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение состоянием заключённого Саакашвили и поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест из-за издевательств над Саакашвили и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей. 6 июля посол Грузии оставил Киев в ответ на требование руководства Украины.

Фото: Новости-Грузия

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