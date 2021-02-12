Моряки вновь перекрыли трассу Одесса-Киев, зачем к ним приехал Саакашвили

В пятницу, 12 февраля, около полусотни моряков, работающих на торговых судах иностранных владельцев, перекрыли движение транспорта на автотрассе Одесса-Киев напротив поста полиции «Дачное» в знак протеста против коррупции при сертификации и дипломировании специалистов морской отрасли.

К участникам акции протеста прибыл из Киева председатель исполкома Нацсовета по реформам Михаил Саакашвили, сообщает Укринформ.

«Это — не реформы, это — сохранение схем!», «Министра Криклия — в отставку!» — кричат протестующие, требуя осуществлять электронное тестирование моряков по европейским стандартам и прекратить поборы.

Участники акции говорят, что при прохождении сертификации моряки вынуждены отдавать от 3-х до 15-и тысяч долларов в карманы чиновников. Протестующие ходят по пешеходному переходу с плакатами «Нет — коррупции!», «Моряков лишили права на труд», «Это не реформы, это сохранение схем» и другие.

С протестующими встретился Михаил Саакашвили, который отметил, что «был заранее предупреждён об акции протеста».

«Вчера мы до 2 часов ночи вели переговоры с министром инфраструктуры Криклием и получили обещание, что будет подписан приказ, который отменит нормы, позволяющие чиновникам ежегодно грабить моряков на 100-150 миллионов долларов», — отметил Саакашвили.

Он отметил, что «сейчас мяч на стороне министерства», и выразил надежду, что данное тысячам моряков и их семьям обещание будет выполнено.

По словам Саакашвили, для того он и прибыл в Одесскую область, чтобы ознакомить моряков с результатами переговоров с главой Мининфраструктуры и разблокировать автотрассу.

Кстати, это уже вторая акция протеста (после 25 января) на автотрассе Одесса-Киев, которая заставляет автомобилистов объезжать этот участок дороги.

Участники акции считают виновниками ущемления их интересов главу Мининфраструктуры и и.о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта, требуют их отставки и упрощения системы и снижения цен за дипломирование моряков.

Патрульные полицейские требуют от протестующих прекратить блокирование движения на автотрассе.

Как сообщала Одесса News, под давлением моряков Министерство инфраструктуры Украины в феврале 2021 года заявило, что начало работу над переводом системы дипломирования моряков в электронный вид.

Фото: Odessa Online

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod