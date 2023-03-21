ГБР задержало в Одесской области замкомандира воинской части на взятке

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили на коррупции заместителя командира одной из воинских частей в Одесской области, требовавшего 120 тысяч гривен от подчинённого военнослужащего за подписание документов на перевод в другое воинское подразделение.

Об этом в Facebook сообщает ГБР.

Отмечается, что подполковник действовал в сговоре с начальником вещевой службы части. Они требовали от военного деньги за подписание обходного листа и не инициирование служебной проверки недостатка бронежилетов.

Оба злоумышленника задержаны при получении части взятки в сумме 100 тысяч грн.

Военнослужащие подозреваются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года СБУ задержала чиновника Одесской областной военной администрации, требовавшего деньги с предпринимателей.

Фото и видео: ГБР

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