Самые большие взяточники — в Киеве, Харькове и Одессе

За 8 месяцев этого года Государственное бюро расследований задокументировало получение неправомерной выгоды должностными лицами на общую сумму 20,8 млн гривен.

Как сообщает ГБР, «за указанный период наибольшая сумма неправомерной выгоды задокументирована в Киеве — 8,8 млн гривен, Харьковской области — 1,8 млн гривен, Киевской области — 1,7 млн гривен, Одесской области — 1,4 млн гривен, Тернопольской области — 1,1 млн гривен».

Общий размер убытков, которые выявили в результате расследований работники ГБР, составляет 167 млн ​​грн. Также арестовано имущество на сумму 365 млн грн.

Крупнейшие суммы убытков по уголовным производствам, направленным в суд, задокументировали в Киеве — более 77 млн ​​грн, в Одесской — свыше 27 млн ​​грн и Винницкой областях — почти 20 млн грн.

Сообщение о подозрении в совершении коррупционных уголовных преступлений получили 482 человека, в том числе за принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды — 282 человека, из которых один чиновник категории А, 108 полицейских, восемь прокуроров, один сотрудник СБУ, 20 налоговиков, 19 таможенников, 27 пограничников, 11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы, 10 — Государственной лесной охраны, трое — Госрыбагентства, двое — Государственной миграционной службы, четверо — ГСЧС, двое сотрудников Нацгвардии и 15 военнослужащих.

В суд направлены обвинительные акты в отношении 429 человек, из них 232 обвиняются в получении неправомерной выгоды (ст. 368 УК).

Кстати. По состоянию на сентябрь ГБР расследует 426 уголовных производств в сфере нарушений таможенного контроля.

Как сообщала Одесса News, в июде 2921 года в Одессе задержали руководителя подразделения Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины из-за взятки в 10 тысяч долларов США за продажу места в Государственном бюро расследований.

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