В т.н. «деле Труханова» фигурируют 16 человек

В деле о махинациях с землёй в Одессе фигурируют 16 человек, а размер убытков достигает 689 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в Тelegram.

Отмечается, что 6 октября прокуратура сообщила о подозрении Одесскому городскому голове и ещё трём чиновникам Одесского горсовета «в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной громады Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы».

Из сообщений СМИ стало известно, что среди подозреваемых — бизнесмен Владимир Галантерник, экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, глава фракции «Доверяй делам» в Одесском горсовете Олег Брындак, экс-депутат горсовета, а ныне директор юридического департамента мэрии Инна Поповская. Причём, Галантернику объявили о подозрении заочно, поскольку он находится за рубежом.

«В целом следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные — соучастники совершения других преступлений», — сообщают в НАБУ.

Как установило следствие, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами — средствами местного бюджета и землёй территориальной громады города Одессы (далее — ОТГ) для её дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер причинённого ущерба по этим эпизодам, согласно кспертиз, составляет 689 млн грн.

По данным «Думской», подозрение Труханову, его подчинённым и бывшему бизнес-партнёру объявлено в рамках так называемого «кладбищенского дела», открытого в связи с приобретением Одесским горсоветом почти за 150 млн грн нежилых строений бывшего аэродрома «Застава» на Тираспольском шоссе, 22г (возле Западного кладбища).

Что касается выведения из коммунальной собственности территориальной громады как минимум шести земельных участков общей площадью 15,9 га, то речь идёт о территория бывшей базы «Горзелентреста» на Варненской, а также участках на Академической и Жаботинского.

В «кладбищенском деле», которое уже передано в Высший антикоррупционный суд, также фигурируют экс-директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, бывший председатель постоянной комиссии муниципального собрания по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай, директор фирмы «Авиакомпания Одесса», которая продала имущество громаде, Андрей Вирченко. Все они находятся на свободе под денежным залогом.

Одесский мэр является подозреваемым также по «делу Краяна», которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Следственные действия продолжаются.

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