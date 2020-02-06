В Одессе поймали на «горячем» ещё одного чиновника-вымогателя

Прокуроры областной прокуратуры сообщили о подозрении должностному лицу управления Гоструда в Одесской области в совершении коррупционного преступления.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что служащий получил от одного из предпринимателей города неправомерных 1000 долларов США за непроведение проверки по вопросам охраны труда по допуску наёмных работников к работе без оформления соответствующих договоров и дальнейшего не привлечения его к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения от должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в январе 2018 года прокуратура Одесской области завершила досудебное расследование в отношении начальника отдела одного из районов Главного управления Гоструда в области и главного инспектора этого отдела.