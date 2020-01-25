Одесский король контрабанды походит в браслетах ещё пару месяцев

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил до 23 марта меру пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, который подозревается в деле о коррупционных схемах на таможне.

Об этом пресс-служба ВАКС сообщила в Facebook.

«23 января следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство о продлении возложенных ранее обязанностей при избрании меры пресечения одесскому бизнесмену, подозреваемому в организации махинаций на таможне. Подозреваемый по-прежнему обязан носить электронное средство контроля (браслет) до 23 марта и выполнять предварительно возложенные на него обязанности», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 26 ноября 2019 года НАБУ и САП задержали и объявили подозрение 10 лицам, среди которых 7 чиновников ГФС и таможни, по делу о махинациях с растаможкой товаров. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что во время спецоперации по выявлению коррупционеров от правоохранителей сбежал контрабандист Альперин и призвал помочь в его задержании.

НАБУ задержало Альперина 27 ноября, когда он добровольно явился на допрос в САП. Затем ему объявили подозрение. Следствие считает бизнесмена руководителем преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Высший антикоррупционный суд 29 ноября избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога. В начале декабря Альперин вышел из СИЗО под залог.