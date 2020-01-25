Менять, менять и менять: Кабмин принял новые кадровые решения с участием одесситов

Кабмин провёл ряд кадровых решений, касающихся, в том числе, и одесского региона, а также объявил конкурсы на вакантные должности.

Информацию о кадровых решениях обнародовал Правительственный портал.

Так, Кабмин назначил председателем Государственного космического агентства Владимира Усова. Владимир Усов до 2014 года возглавлял Одесскую городскую организацию «Батькивщины», является основателем и руководителем студии 3d-печати Kwambio. Среди проектов студии — печать костных имплантов. Неоднократно баллотировался в советы различных уровней, но избранным не стал.

Также Кабмин согласовал назначение исполняющего обязанности ГП «Администрация морских портов Украины». Их временно будет исполнять Александр Голодницкий, возглавлявший госпредприятие «Дельта–лоцман» с 2005 по 2006, а затем с 2008 по 2013 годы. В 2013-2014 годах работал первым заместителем главы АМПУ, после чего снова вернулся руководить компанией «Дельта–лоцман», чем и занимался с 2014 года и по настоящее время.

Кабинет министров Украины согласовал назначение руководителем Одесского припортового завода (ОПЗ) в городе Южном Николая Синицу. Этот украинский бизнесмен, по информации ряда СМИ, является бенефициаром ряда компаний (ООО «Квандрант», ООО «Тандем–Д», ООО «Теско–Сервис», ООО «КВТ»), а также владельцем торговой марки «Два гуся» и главой правления одноимённой сети ресторанов. В 2019 году Синица баллотировался в Верховную Раду по одномандатному округу как член партии «Свобода».

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019-январе 2020 годов Президент Украины провёл ротации глав Татарбунарской, Ширяевской, Великомихайловской, Ивановской, Кодымской, Николаевской, Раздельнянской, Саратской, Ренийской, Любашёвской, Арцизской, Килийской и Белгород-Днестровской райгосадминистраций Одесской области.