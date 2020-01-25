Дело одесского «Краяна» живёт и процветает: САП нашёл новых подозреваемых

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении четырём участникам — фактическим организаторам и контролёрам схемы завладения 92 миллионами гривен местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО «ХК «Краян».

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

«24 января 2020 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении четырём участникам — фактическим организаторам и контролёрам схемы завладения 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО «ХК «Краян». Таким образом, общее количество лиц, задействованных в схеме, возросло до 12: восемь из них являются обвиняемыми, дело в отношении них слушается в суде», — говорится в информации.

В НАБУ добавили, что речь идёт о физическом лице, которое осуществляло фактический надзор за ООО «Девелопмент Элит» в схеме; двух физических лиц, которые координировали взаимодействие участников схемы; физическом лице-пособнике, представителе группы лиц, которые имеют влияние на ряд должностных лиц Одесского городского совета.

Действия новых подозреваемых квалифицирована по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины. В то же время в НАБУ отмечают, что согласно законодательству Украины, лицо не может считаться виновным, пока его вина не доказана в суде. Поэтому НАБУ не называет фамилии новых фигурантов.

Как сообщала Одесса News, по мнению следствия, Одесский городской голова в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета города Одессы в сумме 92 млн грн. Коррупционная схема, по убеждению детективов, реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода «Краян» по заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2016 года.

В декабре 2016 года НАБУ и САП инициировали наложение ареста на средства, уплаченные из местного бюджета Одессы.

В октябре 2018 года в Малиновский районный суд города Одессы направлен обвинительный акт в отношении восьми лиц — исполнителей схемы, среди которых — действующий городской голова Одессы. Почти все доказательства, предоставленные стороной обвинения, суд не учёл. По делу был вынесен оправдательный приговор.

Прокуроры САП настаивают на том, что представленные суду доказательства в уголовном производстве должны быть оценены в полной мере и на их основании принято обоснованное решение.

Сейчас дело рассматривает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Отмечается, что следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.