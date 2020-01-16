Дело о продаже одесского «Краяна»: Центр противодействия коррупции лжёт

В Высшем совете правосудия (ВСП) отмечают, что информация об отказе рассматривать жалобу на судей, оправдавших фигурантов уголовного производства о хищении 92 млн грн при приобретении здания бывшего одесского завода «Краян», не соответствует истине и юридически некорректна.

Об этом сообщила начальник управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП Оксана Лысенко, пишет Укринформ.

«Со ссылкой на Центр противодействия коррупции распространена ложная и юридически некорректная информация о решении дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия», — отметила Лысенко.

Она подчеркнула, что ВСП «может действовать лишь методами и в рамках, предусмотренных действующим законодательством».

Лысенко напомнила, что в соответствии с ч. 5 ст. 124 Конституции Украины судебные решения являются обязательными к исполнению на всей территории Украины и поэтому считаются законными до тех пор, пока их не отменят в апелляционном или кассационном порядке или не пересмотрят компетентным судом в ином порядке, определенном процессуальным законом, в рамках производства дела, в котором они приняты .

Она сообщила, что 3 июня 2019 года в ВСП поступила жалоба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины о привлечении судей Малиновского районного суда города Одессы Сергея Черевко, Виктора Короя, Дмитрия Передерко к дисциплинарной ответственности, «поскольку в их действиях имеются дисциплинарные проступки, предусмотренные подпунктами «а», «г» пункта 1, пунктами 2, 3 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Лысенко отметила, что в жалобе в качестве оснований отмечалось неудовлетворение судом ходатайства стороны обвинения о допросе свидетеля и отсутствие в мотивировочной части приговора ссылок на его письменные показания и их оценку судом; безосновательное удовлетворение судом ходатайства защитника о признании невозможным явки трёх свидетелей; безосновательный отказ стороне обвинения в удовлетворении ходатайства о вызове и допросе эксперта, а также — «суд предоставил оценку показаниям свидетеля, который, как указано в приговоре, был допрошен в суде, однако это не соответствует действительности».

«ОО «Центр противодействия коррупции» подал жалобу, обоснованную аналогичными доводами, и кроме того, добавил, что рассмотрение судом уголовного производства проводилось интенсивно и с грубыми нарушениями закона», — сообщила Лысенко.

По её словам, «учитывая эти обстоятельства, Вторая Дисциплинарная палата ВСП правомерно признала, что полнота выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, и их доказанности, соответствие заключений, изложенных в решении суда первой инстанции, обстоятельствам дела, а также соблюдение норм процессуального права и правильное применение норм материального права является предметом проверки суда апелляционной инстанции, который в случае несоответствия решения суда первой инстанции этим критериям вправе его отменить полностью или частично и принять новое решение в соответствующей части или изменить решение».

Как отметила Лысенко, было установлено, что Специализированной антикоррупционной прокуратурой указанный приговор обжалован в апелляционном порядке и постановлением судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 21 октября 2019 года открыто апелляционное производство по указанной жалобе.

Она подчеркнула, что дисциплинарное производство в отношении судей должно осуществляться с учётом конституционного принципа независимости осуществления судопроизводства и не может быть направлено на оценку судебных решений, которые должны пересматриваться только соответствующим судом в установленном процессуальным законом порядке.

Как сообщала Одесса News, Малиновский райсуд Одессы не нашёл виновных в деле «Краяна» и оправдал всех фигурантов дела о завладении бюджетными средствами. В САП не согласились с этим решением и подали апелляционную жалобу, требования которой касаются необходимости отмены необоснованного оправдательного приговора и вынесения нового, с назначением наказания.

Адвокат Труханова обжаловал это решение, но Верховный суд Украины отклонил жалобу на постановление ВАКС.

Высший антикоррупционный суд запланировал на 27 января судебное заседание, на котором коллегия судей рассмотрит апелляционную жалобу САП на оправдательный приговор Малиновского райсуда.